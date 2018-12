"ENQUESTA: Què pensa la majoria social catalana", la portada de l'ARA

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha instat els independentistes a portar-li una proposta que aplegués, almenys, el suport del 75% del Parlament. Un consens suficient, entenia ell, per representar de manera clara la societat catalana i poder abordar amb garanties la solució a un conflicte institucional enquistat. El sobiranisme no s’ho va pensar gaire i va tornar a respondre amb el referèndum, i les dades ho corroboren. Un 80,4% dels catalans es mostren favorables a la convocatòria d’un referèndum acordat entre la Generalitat i la Moncloa per votar sobre la independència de Catalunya, segons els resultats de l’enquesta que l’ARA, que en la seva primera part inclou les preguntes següents:

SÍ al referèndum acordat (80,4%)

NO a la nova aplicació del 155 (79,4%)

NO a retirar les competències d'educació (79,2%)

NO a la presó preventiva (78,1%)

NO a l'acusació de rebel·lió (77,5%)