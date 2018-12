"Enquesta: ERC guanyaria i el PP quedaria fora", la portada de l'ARA

Segons l’enquesta de l’Institut Opinòmetre per a l’ARA, ERC guanyaria les eleccions al Parlament. L’estimació de vot feta per l’empresa demoscòpica els dona entre 38 i 40 escons, per sobre dels 33-35 de Ciutadans, lleugerament estancats; i superant també Junts per Catalunya, en davallada (25-26 escons). L’independentisme gaudiria d’una clara majoria absoluta gràcies a l’augment tant d’ERC com de la CUP (10-11). Repetirien el resultat un PSC amb símptomes de poder créixer (17-18) i els comuns, en dinàmica negativa (7-8). El PP es quedaria als llimbs: l’enquesta deixa la formació més votada a Espanya fora de l’hemicicle. El marge d’error, però, fa que els d’Alejandro Fernández tinguin opcions d’obtenir representació per Barcelona. L'enquesta de l'ARA és el tema destacat de la portada, on també destaquen els següents temes:

'La Marató' impulsa la investigació contra el càncer

La inversió de Foment a Catalunya, en mínims històrics

Messi imposa la seva llei implacable al Llevant