"17-A: Espanya no complia amb el control de material per a explosius", portada de l'ARA

Sis mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils l'ARA explica l'expedient europeu contra l'Estat per no aplicar el reglament que regula la venda de substàncies per fabricar bombes, i parla amb testimonis de la matança, herois i víctimes. "17-A: Espanya no complia amb el control de material per a explosius" és el titular de la portada.

