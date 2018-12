"La Fiscalia investiga els Mossos per no haver actuat contra els CDR", la portada de l'ARA

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació als Mossos d'Esquadra per no haver intervingut en les accions dels CDR aquest cap de setmana a l'AP-7 a l'Ampolla i als peatges. El fiscal superior de Catalunya ha demanat al cap de la policia catalana que li enviï un informe amb les actuacions que van fer els agents. "La Fiscalia investiga els Mossos per no haver actuat contra els CDR" és el tema destacat de la portada, on també destaquen els temes següents:

Últim intent de May per salvar l'acord del Brexit

El Govern evita la vaga dels funcionaris amb un acord sobre les extres

Colau pressiona per congelar les tarifes del transport públic

Baixada rècord de la natalitat en el primer semestre del 2018