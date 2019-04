Entrevista a Gabriel Rufián: "Volem obligar el PSOE a tornar a la taula de diàleg", la portada de l'ARA

"Volem obligar el PSOE a tornar a la taula de diàleg". Aquesta és una de les frases que el número dos d'ERC a les eleccions del 28-A ha pronunciat en l'entrevista que li ha fet el subdirector de l'ARA David Miró. Rufián, a més, també ha defensat que "no hi ha d'haver condicions 'sine qua non' per la investidura, però sí per mantenir Sánchez a la Moncloa". A la portada d'aquest dimecres, també hi destaquen els següents temes:

El TSJC obre la via penal contra Torra per desobeir amb els llaços

Bouteflika abandona el poder després de 20 anys

A presó un còmplice de violació per "intimidació ambiental"

Empat èpic a Vila-real