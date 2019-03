"Insurrecció sense incidents", la portada de l'ARA

Daniel Baena, cap de la policia judicial i autor de totes les investigacions de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha declarat aquest dimarts al judici al Procés i ha parlat d'un "clima insurreccional" des del 19 de setembre del 2017, però ha admès que no hi va haver detencions. El magistrat Manuel Marchena ha protegit l'autor de la tesi de sedició traient rellevància a les irregularitats dels seus atestats. "Insurrecció sense incidents", és el titular de la portada d'aquest dimecres, on també hi destaquen els següents temes:

Benítez abusava "emparat pels Maristes"

Calvo respon a Mèxic: "No hi haurà disculpes"

Un correu de l'FMI desmenteix Guindos sobre el cas Bankia

Nissan farà fora 600 treballadors a Catalunya