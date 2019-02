"JxCat obre la pugna per la llista del 28-A", la portada de l'ARA

Amb els comicis del 28 d'abril convocats, el PDECat i la Crida aborden avui el debat sobre la candidatura que presentaran. Els pròxims a Carles Puigdemont aspiren a guanyar pes a Madrid per endurir la línia al Congrés dels Diputats. "JxCat obre la pugna per la llista del 28-A", és el títol de la portada d'aquest dilluns. També hi destaquen els següents temes:

El Pacte contra la segregació escolar neix afeblit

Martorell exigeix a la Generalitat el macrocentre d'FP

Ciutat Meridiana, on la crisi es queda