"El jutge Llarena ajorna el recurs al Tribunal Europeu", portada de l'ARA

La portada, en pdf

La decisió del jutge del Suprem de no recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 'no' d'Alemanya a extradir Puigdemont fins que hi hagi una sentència ferma configura el tema principal de la portada del diari ARA d'aquest dimarts. "El jutge Llarena ajorna el recurs al Tribunal Europeu", és el titular principal de la portada.

I també: