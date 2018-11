"May i la UE marginen Espanya", portada a l''Abc'

Aquestes són les portades dels diaris de divendres:

Abc: "May i la UE marginen Espanya"

315x388

El Punt Avui: "La fiscalia manté el setge per als alcaldes de l'1-O"; "Espanya, com sempre, ofesa per Gibraltar"

315x388

La Razón: "Brussel·les ignora Sánchez i el deixa sense veto sobre Gibraltar"

315x388

El Mundo: "Espanya acusa Brussel·les de modificar d'amagat l'acord sobre Gibraltar"

315x388

El País: "Luigi di Maio: «La carnisseria social que exigeix la UE no és possible»"; "Brussel·les i Londres pacten la seva relació futura sense mencionar Gibraltar"

315x388

La Vanguardia: "Madrid i Londres eleven el to sobre Gibraltar"

315x388

El Periódico: "El pacte May-Brussel·les es desentén de Gibraltar"

315x388

ARA: "El xoc entre Madrid i Londres per Gibraltar puja de to"