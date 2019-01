"Més despesa social i inversió per seduir ERC i el PDECat", la portada de l'ARA

Pedro Sánchez preveu més despesa social i inversió perquè ERC i el PDECat li aprovin els pressupostos de l'Estat. La Moncloa diu que compleix l'Estatut i defensa una inversió "prou atractiva" per a Catalunya", però de moment no té els vots favorables dels partits independentistes. De fet, en el si del PDECat hi ha el debat sobre si cal permetre la tramitació dels comptes. "Més despesa social i inversió per seduir ERC i el PDECat", és el títol de portada del diari d'aquest dissabte.

També hi destaquen els següents temes: