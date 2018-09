"Messi, en ratxa", a la portada de l''Sport'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest divendres:

Sport: "Messi, en ratxa"; "El Barça lidera el límit salarial del futbol"

Mundo Deportivo: "Tenim ganes de Champions", diu Rakitic; "Planter líder a Europa"

L'Esportiu: "L'abisme"; "Escolta, Espanya"

Marca: "Neymar? Respectem el Reial Madrid i Florentino, però és important per a tots que no treballem per darrere de l'escenari", diu Al Khelaifi, president del PSG

As: "Cinc anys amb Bale"; "La FIFA limitarà el mercat de cessions"