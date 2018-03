"Nike té la clau de Neymar", a la portada de l''As'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts:

As: "Nike té la clau de Neymar", "La història passa per Old Trafford"

Sport: "Iniesta, a punt", "Confirmat: Arthur no arribarà fins al gener del 2019"

Mundo Deportivo: "Missió Chelsea", "Alarma pel rebrot violent als estadis"

L'Esportiu: "És clar que guanyarem", "Grècia no vol passar més vergonya"

Marca: "Així va arreglar Zidane la crisi", "El PSG mima Neymar"