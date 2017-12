"El PP encén el final de campanya", portada de l'ARA

La portada, en pdf

El discurs del PP, que ha elevat el to aquests últims dies de campanya, per captar el votant constitucionalista és el tema destacat de la portada de l'ARA. Junts per Catalunya, de fet, denunciarà les declaracions que la vicepresidenta del govern espanyol, en què es vantava d'haver "escapçat" ERC i el PDECat. En la línia d'aquestes paraules de Soraya Sáenz de Santamaría, Xavier García Albiol ha presumit avui que Rajoy és qui ha enviat Carles Puigdemont a "mil quilòmetres de Catalunya".

