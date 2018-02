"Cel i infern", a la portada d''Última Hora'

Els diaris d'aquest dilluns titulen:

'Última Hora': "Cel i infern"

'Diario de Mallorca': "Els tres primers desbocaments a Son Dureta duraràn un any per no poder utilitzar explosius"

'El Mundo': "Els Pujol, investigats per blanquejar diners amb la loteria"

'La Razón': "Puigdemont desbloquejarà la Generalitat al març"

'El Periódico': "El fiscal s'inclina per no demanar presó preventiva per a Rovira"

'La Vanguardia': "Les cúpules del PDECat i ERC compareixen davant el Suprem"

'El País': "Ciutadans reivindica el paper del líder de l'oposició"

'Abc': "Carmena homenatjarà 335 'txequistes' en un memorial"

'El Punt Avui': "Jutges per la justícia"

'ARA': "La investidura, pendent de les declaracions al Tribunal Suprem"