"Quedem al Bernabéu": l'empat entre el Barça i el Madrid a la Copa, a les portades de la premsa esportiva

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dijous:

L'Esportiu: "Quedem al Bernabéu"; "Dibaba fa la millor marca de l'any"

Sport: "Per fi, una final de Copa al Bernabéu"; "Olla a pressió al Villamarín"

Mundo Deportivo: "Malcom i al Bernabéu"; "Avui, l'altra semifinal"

Marca: "En l'aire"; "Esperen tornar aquí al maig"

As: "Combat nul"; "Infantino serà reescollit per a un altre mandat per no tenir rival"