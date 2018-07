"Rabiot resisteix": el mercat de fitxatges del Barça, a la portada de 'Mundo Deportivo'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dijous:

Mundo Deportivo: "Rabiot resisteix"; "Més de 30 milions, el preu de sortida de Jasper Cillesen"

Sport: "És l'any del planter"; "El PSG s'interposa en el fitxatge de De Jong"

L'Esportiu: "Cop de l'Sky"; "Enllestir les sortides és la prioritat del club"

Marca: "Arribaran magnífics jugadors", diu Florentino Pérez; "He complert un somni, he arribat a Disney", diu Odriozola

As: "Em molesta que diguin que he de ser com Ramos", diu Varane; "Thomas li pispa l'etapa a Nieve a 340 m de la meta i és líder"