"Rivera intenta desmarcar-se del pacte PP-Vox", la portada de l'ARA

Després de l'acord entre PP i Vox per la investidura a Andalusia, Ciutadans s'ha intentat desmarcar de l'acord. El líder del partit taronja ha tret ferro al pacte assegurant que aquest acord "no té cap valor per Ciutadans". Inés Arrimadas, però, ha evitat descartar altres pactes amb Vox al Parlament d'Andalusia. "Rivera intenta desmarcar-se del pacte PP-Vox", és el titular de portada.

