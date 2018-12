"Rull i Forn s'afegeixen a la vaga de fam", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

Els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull s'han sumat aquest dilluns a la vaga de fam que dissabte van iniciar Jordi Sànchez i Jordi Turull, tots ells empresonats al centre penitenciari de Lledoners. Ho han fet per afegir-se a la denúncia del veto del TC a Europa. L'alt tribunal, per la seva banda, s'ha escudat en la "complexitat" de la causa per justificar els retards. "Rull i Forn s'afegeixen a la vaga de fam" és el titular de la portada de l'ARA de dimarts.

I també: