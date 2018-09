"Sánchez anul·la un impost per abaixar el preu de la llum", portada de l'ARA

Les mesures per abaratir el rebut de l’electricitat configuren un dels temes destacats de l’ARA d’aquest dijous. "Sánchez anul·la un impost per abaixar el preu de la llum" és el titular principal de la portada, on també destaquen, entre d’altres els següents temes:

"La indignació dels pensionistes arriba al Congrés"

"Les exigències de Valls tensen la relació amb Ciutadans"

"Imputen 13 policies més per les càrregues de l’1-O"

"Creen 230 places per a menors no acompanyats"