"El Suprem dilata la decisió", portada de l'ARA

La portada, en pdf

Després d'escoltar els consellers empresonats i els líders de l'ANC i Òmnium Cultural, el jutge Llarena s'ha donat fins dilluns per dictaminar, hores abans de l'inici de campanya, si surten en llibertat. Els presos passaran un cap de setmana més a la presó, on la fiscalia demana que se'ls mantingui per risc de fuga i reiteració delictiva, a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem. Mentrestant, la Junta Electoral es planteja prohibir els llaços grocs als votants i defensa que no es pot fer "propaganda electoral" als col·legis. "El Suprem dilata la decisió" és el titular de la portada.

I també: