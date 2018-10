"El TC avala que l'Estat fixi quotes en l'ensenyament de les llengües", a la portada d''El Mundo'

Els diaris d'aquest dilluns titulen:

El Mundo: "El TC avala que l'Estat fixi quotes en l'ensenyament de les llengües"

La Vanguardia: "Dubtes interns al PP davant l'estratègia de Casado"

El Periódico: "Hi som a temps", el missatge d'Urkullu a Puigdemont per intentar aturar la DUI ara fa un any

El País: "Londres, Berlín i París censuren Riad pel cas Khashoggi"

La Razón: "Tesis Sánchez: el coautor i el jurat declararan al Senat"

Abc: "La universitat que va doctorar Sánchez eludeix impostos a través de Nova Zelanda"

ARA: "Puigdemont i Iglesias obren un 'diàleg polític' sense vetos temàtics"