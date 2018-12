"El Tribunal Suprem rebaixa les penes per inhabilitació del 9-N", la portada de l'ARA

El Tribunal Suprem ha rebaixat les penes d'inhabilitació per a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Tot i que la Fiscalia mantenia els dos anys per a l'expresident de la Generalitat, en la línia del que va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Suprem l'ha reduït a un any i un mes i l'ha equiparat així a la de Francesc Homs, que va ser jutjat directament per l'alt tribunal en ser diputat al Congrés. "El Tribunal Suprem rebaixa les penes per inhabilitació del 9-N" és el titular de portada, on també destaquen els següents temes:

L'arribada a la lluna... de Tintín

Les motos, en la meitat d'accidents mortals

Abertis vol el 100% de Túnels de Barcelona i Cadí

Més diners per escoles bressol i universitats