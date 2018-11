"La ciutat que volen els nens", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

Des de fa 6 anys, cada 20 de novembre el diari ARA el fan els nens i les nenes per commemorar el Dia Internacional dels Drets dels Infants. Aquest any, els infants de diversos esplais i de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés són els encarregats de tirar endavant el ja tradicional diari il·lustrat amb dibuixos en lloc de fotografies. "La ciutat que volen els nens" és el titular de la portada d'aquesta edició especial en què nois i noies ens expliquen el model urbà que desitgen per al futur.