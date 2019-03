"El nou fracàs de May obre la porta a un Brexit dur", la portada de l'ARA

El Parlament britànic ha tornat a rebutjar el pla del Brexit de Theresa May. El Parlament britànic ha tombat el pacte de Londres amb Brussel·les per 58 vots i la Unió Europea ha convocat una cimera d'emergència per al 10 d'abril, dos dies abans de la nova data límit. "El nou fracàs de May obre la porta a un Brexit dur", és el titular de la portada d'aquest dissabte, on també hi destaquen els següents temes:

SOS, insectes en perill d'extinció

Podem vol un referèndum amb tres opcions

Clam contra la "censura" que la JEC imposa a TV3

PSOE i Cs van votar el 2017 fer un memorial a Via Laietana