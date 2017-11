"VARgonya": El gol fantasma monopolitza les portades de la premsa esportiva

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dilluns, marcades com no podia ser d'una altra manera per la polèmica a Mestalla pel gol no concedit a Leo Messi:

L'Esportiu: "VARgonya"

L'Esportiu: "VARgonya"

Sport: "Ni així poden amb el Barça"

Sport: "Ni així poden amb el Barça"

Mundo Deportivo: "Un altre escàndol"

Mundo Deportivo: "Un altre escàndol"

Marca: "Hi ha embolic... i hi ha Lliga"

Marca: "Hi ha embolic... i hi ha Lliga"

As: "Polèmica i Lliga"