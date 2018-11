"La justícia, sota sospita", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

El diari ARA de diumenge compta amb una anàlisi d'Ernesto Ekaizer sobre com de desacreditada queda la justícia espanyola amb la marxa enrere del Suprem sobre els impostos hipotecaris i després que aquesta setmana el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi dictaminat que Otegi no va tenir un judici just a Espanya. "La justícia, sota sospita" és el titular de l'ARA de diumenge.

