"El primer jutge de l'1-O va assumir la causa irregularment", la portada de l'ARA

El jutge que va acabar fent de la denúncia contra l’ex magistrat i exsenador d’ERC, Santi Vidal, una causa general per l’1 d’Octubre va fer-se càrrec del cas tot i que no li corresponia. Aquesta és la tesi de la defensa de quatre excàrrecs del Govern investigats en aquesta causa que, segons ha pogut saber l’ARA, ha iniciat un doble procés per intentar anul·lar la investigació. Ho expliquen Montse Riart i Ot Serra a l'obertura de la secció de Política. "El primer jutge de l'1-O va assumir la causa irregularment" és el titular de la portada de l'ARA de dimarts.

