"El separatisme planeja reposar el règim dissolt pel 155", portada d''El País'

Aquestes són les portades dels diaris de dimecres:

El País: "El separatisme planeja reposar el règim dissolt pel 155"; "L'independentisme fa servir els ajuntaments per a burlar la neutralitat electoral"; "La creació d'empreses va baixar un 14% a Catalunya a l'octubre"

El Mundo: "Els mossos van fer servir l'1-O mòbils que no deixaven rastre"; "Rovira va dissenyar amb Forcadell el pla per violar les lleis del Parlament"; "Jiménez Losantos: 'Et maten per espanyol'"; "Valls: 'Els salafistes han apostat per Catalunya i d'això no se'n parla'"

Abc: "Un 'desastre' econòmic i un 'ridícul' electoral"

La Razón: "El jutge apel·la al 155 per tal que Montoro xifri la factura de l'1-O"; "Puigdemont necessitarà un permís judicial per a ser investit president"; "Crim d'odi"

El Punt Avui: "Els que hem sortit tenim la llibertat limitada"

La Vanguardia: "La pugna Puigdemont-ERC marca l'equador de la campanya"

El Periódico: "La ruïna del procés"

ARA: "Mundó: 'No és casualitat que Junqueras sigui a la presó'"