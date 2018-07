"El PDECat es posa en mans de Puigdemont", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

Carles Puigdemont ha guanyat el primer 'round' per diluir el PDECat dins de la Crida Nacional per la República. L'assemblea del PDECat és el tema destacat del dia. Per la seva banda, David Bonvehí ha assumit la presidència de la formació aquest diumenge amb una direcció que manté bona part de l'equip de Marta Pascal; i els exconsellers Rull, Turull, Forn i Puig proposaran la manera d'incorporar el partit al moviment impulsat per Puigdemont. "El PDECat es posa en mans de Puigdemont" és el titular de la portada de l'ARA de dilluns.

Entrevista a Ester Capella: "No cal suspendre els diputats del Parlament assenyalats per Llarena"

Israel evacua de Síria 800 cascos blancs en perill

L'aeroport del Prat afronta una crítica setmana de vagues

L’estiu és el moment ideal per posar remei al cada cop més comú trastorn de dèficit de natura. Si anem escassos de contacte natural, aquestes setmanes de vacances poden ser una bona ocasió per reconnectar-se amb la natura. "¿I si pateixes transtorn per dèficit de natura?" és el titular de la portada de l'ARA Estiu de dilluns.

