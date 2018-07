"Generalitat i Estat posen a prova el diàleg", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

La primera Comissió Bilateral en set anys entre Generalitat i Estat se celebra demà a les 16:30 h. Cap dels dos governs preveu tancar acords en aquesta reunió, però l'afronten com una trobada de tempteig per posar les cartes sobre la taula. L'executiu català dona "cert marge" a Pedro Sánchez però li demana "passos endavant" per a la tardor. "Generalitat i Estat posen a prova el diàleg" és el titular de la portada de l'ARA de dimecres.

I també:

Taxistes amb piscina... i l'agressió a un fotògraf de l'ARA

Es triplica l'arribada a Catalunya de menors no acompanyats

El jutge del 17-A interrogarà dos testimonis protegits

A l'ARA Estiu

Les piscines dels hotels no sempre són exclusives per als clients. N'hi ha que estan encantats de donar-te la benvinguda a les seves aigües si pagues entrada o consumició i és una opció per aquells que encara no se n'han anat de vacances o els que ja han tornat. "Una piscina ja, sisplau!" és el titular de la portada de l'ARA Estiu de dimecres.

I també: