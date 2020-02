«Pere Aragonès: "La retòrica està bé, però a la pràctica no hi ha alternativa a la negociació"»

La portada del diumenge 2 de febrer del 2020 la protagonitza el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, que ha estat entrevistat per la directora de l'ARA, Esther Vera. "La retòrica està bé, però a la pràctica no hi ha alternativa a la negociació", diu el titular.

També s'hi destaca el dossier especial sobre el coronavirus i la feina a contrarellotge dels científics per trobar una vacuna que aturi la nova epidèmia global.