“Nova eina de xoc per fer front a la pobresa extrema”, la portada de l'ARA

La portada de l’ARA del dissabte 30 de maig de 2020 està protagonitzada per l’aprovació de l’estat espanyol del salari mínim vital, que no arriba als 500 euros. “Nova eina de xoc per fer front a la pobresa extrema”, diu el titular principal. Els temes que també es destaquen són els següents:



- ¿Un refredat pot immunitzar davant del covid-19?



- Les administracions veuen poc realista nacionalitzar Nissan



-Els temporers de Lleida dormen al carrer tot i el virus