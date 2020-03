“Com ens en sortirem”, portada de l’ARA

Els avenços científics per aconseguir un tractament per al coronavirus i les mesures tant econòmiques com polítiques per no propagar el virus i abastir el sistema sanitari configuren el tema principal del diari d’aquest diumenge, que també inclou anàlisis sobre com està afectant l’epidèmia la nostra manera de viure de Josep Ramoneda i Mónica García Prieto. “Com ens en sortirem” és el titular principal de la portada en què també es destaca l’últim balanç d’afectats a Catalunya, que ha sumat 69 morts en un sol dia.