"Ernest Maragall serà l’alcaldable d’ERC per Barcelona", portada de l'ARA

La retirada d'Alfred Bosch com a candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de la capital és un dels temes destacats de l'ARA d'aquest divendres. "Ernest Maragall serà l'alcaldable d'ERC per Barcelona" és el titular principal de la portada, on també destaquen, entre d'altres, els següents temes:

"Torra acusa la justícia espanyola de parcial"

"Un ascensor minimalista pujarà per la torre central de la Sagrada Família"

"Ensenyament vol assumir la gestió dels menjadors escolars"

"Cop de porta de la UE al pla de May per al Brexit"