"La nova (a)normalitat", la portada de l'ARA

La portada de l'ARA del 27 de setembre de 2020 està protagonitzada pel dossier especial sobre com ha afectat la pandèmia en el nostre dia a dia. "La nova (a)normalitat", diu la portada. A més, es remarca que "estem en plena adaptaciço a una etapa de la pandèmia que no és com l'havíem imaginat". També es destaquen els temes següents:



- Les guerres internes fan esclatar les clavagueres de l'Estat



- Entrevista a Sergio Roberto: "Si juguem bé potser aconsguim que Messi vulgui seguir al Barça"