"El PSC confia en una rebaixa de penes i no descarta els indults", portada de l'ARA

260x366 Portada de l'ARA, 19 de novembre del 2018 Portada de l'ARA, 19 de novembre del 2018

Al diari de demà us explicarem que el PSC confia en una rebaixa de penes i no descarta els indults. Els socialistes esperen que al final no sigui necessari haver de demanar la mesura de gràcia; asseguren que la Moncloa comparteix la posició i veuen positiu el canvi de jutge de l'1-O. També hi podreu llegir una anàlisi d'Ernesto Ekaizer: 'La competència del TS en l'1-O, després del 9-D'.

Altres temes que destaquem a la portada d'aquest dilluns: