"Abocats a dormir al carrer", demà al dossier de l'ARA

Els sensellar de pas han augmentat a Barcelona i la pujada dels preus del lloguer els complica encara més la possibilitat de trobar casa. Aquest diumenge dediquem el dossier a analitzar el fenomen, observem les opcions d’allotjament que els ofereixen l’Ajuntament i les entitats i escoltem les seves experiències explicades per ells mateixos. També hi trobareu una entrevista a un dels impulsors del projecte finlandès d’èxit "housing first" , que ofereix habitatge social als sensellar cronificats.

I també:

"Les presons, l’epicentre de la mobilització independentista"

"Senyoreta, que em podria portar un cafè?"

"El VAR salva la victòria del Barça en un camp indigne"

A l’ARA Estiu: "Anar de ‘trekking’: l’aventura de viure cada pas"

Els millors fars de les costes britàniques configuren el tema principal del quadern d’Estiu de demà. "Turisme de fars" és el titular principal de la portada del suplement, on també destaquen, entre d’altres els següents temes:

La Granja Elena recomana fricandó de mandonguilles

"El gran amic de Joan Roca és de l’escola...d’hostaleria"

"Per saber com es feia l’oli d’oliva cal anar a la Granadella

«La tele perduda: l’escot de Katy Perry a ‘Barri Sèsam’"

"La casa amb les millors ‘Memòries d’Àfrica’, a Nairobi"

Calamar ‘tikka masala’ a l’Olivos, Comida y Vinos