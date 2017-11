"El sobiranisme s'inclina per les llistes separades", portada de l'ARA

La portada, en pdf

L'aposta per l'estratègia conjunta sense candidatura unitària de les forces sobiranistes de cara a les eleccions del 21-D convocades per Rajoy configura el tema principal de la portada del diari ARA d'aquest dimarts. "El sobiranisme s'inclina per les llistes separades" és el titular principal de la portada.

I també: