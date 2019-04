"ERC guanyaria el 28-A davant un PSC a l'alça", la portada de l'ARA

ERC guanyaria les eleccions del 28 d'abril davant d'un PSC que va a l'alça. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de l'últim baròmetre del CEO, fet públic aquest divendres. Els republicans i els socialistes mantenen un frec a frec per la primera posició, mentre que els comuns, JxCat i el PP cauen. Ciutadans, en canvi, es manté. D'altra banda, el 78,7% dels enquestats es mostren favorables a un referèndum i el 'sí' a la independència consolida un avantatge de 4 punts davant el 'no'. A la portada del diari d'aquest dissabte, també hi destaquen els següents temes:

Caravana de refugiats per sortir de Grècia

La Conferència Episcopal Espanyola dona suport als cursos de "sanació espiritual" per als homosexuals

La Zona Franca rebrà 2.600 funcionaris abans d'un any

Miralda penja un gran tapís al MNAC