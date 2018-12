"2018: un any a través de les dones", la portada de l'ARA

La portada, en pdf

El resum de 12 mesos intensos marcats per l'eclosió del feminisme configura el tema principal de la portada del diari ARA d'aquest diumenge. L’ARA ha triat 18 dones, des de la primera ministra britànica Theresa May, a la corda fluixa a causa del Brexit, fins a la migrant Carmen Juares, passant per una mestra del sistema educatiu català, per repassar els fets més destacats de l’any. "2018: un any a través de les dones" és el titular principal de la portada.