"L'Advocacia de l'Estat acusarà de sedició, i no de rebel·lió", portada de l'ARA

La sol·licitud de penes per als presos polítics és el tema destacat de l’ARA de divendres. "L'Advocacia de l'Estat acusarà de sedició, i no de rebel·lió" és el titular principal de la portada, on també destaquen, entre d’altres els següents temes:

"Junqueras: 'La presó és el preu de la llibertat'"

"La temporada d'esquí s'avança"

"Pablo Casado marca distàncies amb Cospedal"

"Colau planeja una superilla al carrer Consell de Cent"