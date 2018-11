"Oriol Junqueras: 'El judici i la sentència pesaran com una llosa en la història d'Espanya'", portada de l'ARA

L'entrevista que Esther Vera va fer al president d'ERC a Lledoners, el mateix dia que es va fer pública la sol·licitud de penes que l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia demanen per als presos polítics és el tema destacat de l’ARA de diumenge. "Oriol Junqueras: 'El judici i la sentència pesaran com una llosa en la història d'Espanya'" és el titular principal de la portada on també destaquen, entre d’altres, els següents temes:

"Trump afronta l'examen de les urnes"

"La Fiscalia vol que testifiquin en el judici 99 agents lesionats l'1-O però cap ciutadà ferit"