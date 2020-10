"Fre a l'activitat social per aturar la segona onada", portada de l'ARA

L'aturada generalitzada, tant a Catalunya com a diversos països d'Europa, de l'activitat social per frenar la segona onada de la pandèmia és el tema destacat de l'ARA d'aquest dijous. "Fre a l'activitat social per aturar la segona onada" és el titular principal de la portada, en la qual també destaquen aquests temes:

"Toc de queda a França"

"El Suprem confirma la condemna al PP per la Gürtel però evita esmentar la caixa B"

80 anys de l'afusellament de Companys: "Detingut a l'exili i jutjat il·legalment"