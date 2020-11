"JxCat tria Borràs com a presidenciable", portada de l'ARA

Els resultats de les primàries de JxCat, que han triat Laura Borràs com la candidata del partit per a les properes eleccions catalanes amb el 75% dels suports, és el tema destacat de l'ARA d'aquest dilluns. "JxCat tria Borràs com a presidenciable" és el titular principal de la portada, en la qual també destaquen aquests temes:

"Messi homenatja Maradona"

"Els territoris poc poblats reclamen mobilitat comarcal"

"De Gombrèn a Alcanar: els amagatalls dels jihadistes del 17-A"

"Qui va assassinar Francesc Layret?"