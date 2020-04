"El govern espanyol prepara un pla per aïllar els casos lleus", portada de l'ARA

260x366 Portada ARA 6/4/2020 Portada ARA 6/4/2020

El pla del govern espanyol per aïllar els casos lleus de contagiats per coronavirus és el tema destacat de l'ARA d'aquest dilluns. "El govern espanyol prepara un pla per aïllar els casos lleus" és el titular principal de la portada, en la qual també destaquen aquests temes: