"Preocupació per com es farà el desconfinament", portada de l'ARA

Els plans per l'endemà del confinament donen forma al tema destacat de l'ARA de dimarts. "Preocupació per com es farà el desconfinament" és el titular principal de la portada, en la qual també destaquen:

"Espanya s'allunya d'Itàlia i accepta el fons de rescat amb condicions toves"

"Pendents de Johnson"

"El virus castiga els afroamericans dels EUA"

"L'hospital de la Fira el gestionarà Bellvitge"

"19 projectes de recerca per fer front al covid-19"