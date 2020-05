"Aragonès: «Aquesta vegada no hi haurà reducció de despesa»", portada de l'ARA

260x366

L'entrevista al vicepresident Pere Aragonès l'endemà que Sánchez hagi anunciat que destinarà 16.000 M€ per a les comunitats és el tema destacat de l'ARA d'aquest diumenge. "Aragonès: «Aquesta vegada no hi haurà reducció de despesa»" és el titular principal de la portada, en la qual també destaquen aquests temes: