"Barcelona es conjura per fer el millor Mobile el 2021", portada de l'ARA

La decisió de l'organització del Mobile World Congress de suspendre la celebració del congrés torna a ser el tema principal de l'ARA. "Barcelona es conjura per fer el millor Mobile el 2021" és el titular principal de la portada de divendres, on també es destaca una entrevista a l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín: «Sincerament, em pensava que no es cancel·laria».

I, a més: