"Justícia europea", portada de l'ARA

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras, i les conseqüències que aquesta decisió pot tenir tant per al pres polític com per als eurodiputats exiliats, donen forma al tema destacat de l'ARA d'aquest divendres. "Justícia europea" és el titular principal de la portada, en la qual també es destaca la sentència del TSJC pel cas de la pancarta i els llaços grocs: "Torra, inhabilitat".