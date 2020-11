"«Ens estimem l'escola»", portada de l'ARA especial per al Dia Internacional de la Infància

Aquest divendres, Dia Internacional de la Infància, l'ARA es torna a transformar en un diari especial dibuixat per nens i nenes. Però aquest cop, en plena pandèmia, la veu dels nens i les nenes pren més rellevància que mai. L'especial que l'ARA dedica a aquesta efemèride, i especialment al que molts consideren la seva segona família –l'escola–, és el gran tema destacat del diari d'aquest divendres. "«Ens estimem l'escola»" és el titular principal de la portada.

Una il·lustració de la Martina, d'11 anys, que representa un centre educatiu ple d'activitat, ocupa tota la plana. "Mai m'havia passat sentir la tristor de tenir l'escola tancada", s'hi llegeix. Totes les pàgines d'aquest diari especial, però, també estan farcides de dibuixos i textos fets per l'alumnat de 61 escoles i instituts d'arreu de Catalunya. Concretament, per nens i nenes dels últims cursos de la primària i de l'ESO.

Com podreu comprovar, els infants que hi han participat parlen sobretot dels companys, els amics i les amigues, i de la connexió emocional que tenen amb els mestres, però també de les estones de pati, del menjador, de les sortides, les excursions i les activitats especials, com per exemple venir a dibuixar un diari. Per als nois i noies és tant o més important l'escola com a entorn de socialització educativa que la pròpia adquisició de coneixements, que ja donen per feta.